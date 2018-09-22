Набиуллина: У ЦБ хватит валюты для российских банков

Москва, , 15:20 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у финансового регулятора есть необходимые ресурсы, чтобы банки могли выполнять обязательства перед населением в валюте. Об этом она заявила сегодня, 22 сентября, в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

"У нас ресурсов и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте», — сказала Набиуллина.

Напомним, что глава банка ВТБ Андрей Костин предложил план по дедолларизации российской экономики. План состоит из трех основных пунктов. Первое — необходимо перевести все расчеты по экспортно-импортным операциям в национальную валюту и в валюту тех стран, с которыми эти операции осуществляются.

Второе — перевести все холдинги с российским капиталом в российскую юрисдикцию. Третий пункт — создать российский депозитарий для размещения еврооблигаций.

План Костина уже поддержал министр экономического развития России Максим Орешкин.