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Набиуллина: У ЦБ хватит валюты для российских банков

Экономика

Обязательства перед вкладчиками будут выполнены в любом случае

Набиуллина: У ЦБ хватит валюты для российских банков
Maklay62
Чемодан денег

Москва, 22 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у финансового регулятора есть необходимые ресурсы, чтобы банки могли выполнять обязательства перед населением в валюте. Об этом она заявила сегодня, 22 сентября, в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

"У нас ресурсов и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте», — сказала Набиуллина.

Напомним, что глава банка ВТБ Андрей Костин предложил план по дедолларизации российской экономики. План состоит из трех основных пунктов. Первое — необходимо перевести все расчеты по экспортно-импортным операциям в национальную валюту и в валюту тех стран, с которыми эти операции осуществляются.

Второе — перевести все холдинги с российским капиталом в российскую юрисдикцию. Третий пункт — создать российский депозитарий для размещения еврооблигаций.

План Костина уже поддержал министр экономического развития России Максим Орешкин.

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Макроэкономика России
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