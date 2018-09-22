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ГЛОНАСС отследит транзитные перевозки между Россией и Казахстаном

Экономика

Мониторинг транзитных перевозок будет проходить в пилотном режиме до 1 ноября 2018 года

ГЛОНАСС отследит транзитные перевозки между Россией и Казахстаном
Иллюстрация: Vestnik-glonass.ru
Спутник ГЛОНАСС

Москва, 22 сентября 2018, 15:21 — REGNUM  Оператор системы «Платон» и Федеральная таможенная служба РФ запустили эксперимент по мониторингу транзитных перевозок между Россией и Казахстаном с использованием навигационных пломб, сообщили 21 сентября в пресс-службе посольства Казахстана в РФ.

Мониторинг транзитных перевозок будет проходить в пилотном режиме до 1 ноября 2018 года. В эксперименте принимают участием пять маршрутов. Грузы будут отслеживаться при помощи пломб российского производства на основе спутниковой системы ГЛОНАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, российское АО «РЖД Логистика» и казахстанское АО «KTZ Express» подписали соглашение о совместной разработке перевозок в международном сообщении. Документ был подписан в конце апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Казахстан подписали соглашение о развитии международных перевозок

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