В 2018 году туристы принесли казахстанскому Туркестану более $10 млн

Астана, , 14:38 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года от туристов, посетивших город Туркестан, в экономику поступило 3,73 млрд тенге ($10,48 млн), заявил руководитель отдела предпринимательства и туризма Туркестана Гульжамал Дахова, передает 22 сентября телеканал «Хабар 24».

По словам чиновника, городские власти ожидают развития малого и среднего бизнеса, работающего в сфере туризма. Дахова добавила, что до конца 2018 года планируется создать 240 новых рабочих мест. В 2017 году было создано лишь 50 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2018 года город Туркестан посетили 900 тыс. туристов, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Планируется, что в 2018 году Туркестан посетят 2 млн человек.

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