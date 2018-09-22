Белоруссия предпочитает транзит через Латвию, а не через Россию

Минск, , 13:48 — REGNUM Крупнейшийэкспортер белорусских нефтепродуктов ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) считает в настоящее время невыгодными поставки продукции через российские порты. Об этом заявил журналистам коммерческий директор БНК Сергей Гриб, сообщает Delfi.lv.

«В данном случае необходимо смотреть тарифную политику как железной дороги, так и терминалов по перевалке. Если складывать в комплексе как перевалку, так и транспортировку, то в настоящий момент затраты на поставки выше в России, чем в странах Прибалтики», — отметил он.

По слова коммерческого директора БНК, экспорт белорусских нефтепродуктов через российскую инфраструктуру в этом году составил «порядка 42 тысяч тонн». Основными рынками сбыта продукции является Украина, где доля БНК по импорту дизельного топлива составляет 81%, сообщил Гриб.

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Как передает Delfi. lv, по данным БНК, основные объемы поставок в направлении портов завязаны на терминалах Литвы, Латвии и Эстонии. С января по августа 2018 года через прибалтийские страны было экспортировано соответственно 1,06 млн тонн, 2,94 млн тонн и 444 тыс. тонн. Если сравнивать с предыдущими годами, то большего всего пока что выигрывает Эстония: перевалка нефтепродуктов через эстонские порты увеличилась почти в 10 раз.

В декабре минувшего года Игорь Ляшенко, занимавший в то время должность председателя концерна «Белнефтехим (на данный момент вице-премьер белорусского правительства), заявил о возможности экспорта через порты РФ около 1 млн тонн нефтепродуктов. В белорусско-российском межправительственном протоколе тогда отмечалось, что при условии экономических положительных факторов белорусская сторона может обеспечить перевалку до 1 млн тонн нефтепродуктов через Усть-Лугу.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов. По его словам, на белорусских заводах перерабатывается российская нефть, поэтому необходимо увязать вопрос получения российской нефти с использованием российской инфраструктуры.