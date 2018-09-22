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В Казахстане планируют запретить вывоз шкур крупного рогатого сокта

Экономика

С ноября 2016 года по апрель 2017 года в Казахстане уже действовал запрет на экспорт шкур

В Казахстане планируют запретить вывоз шкур крупного рогатого сокта
Melinda Derksen
Телячья шкура

Астана, 22 сентября 2018, 10:59 — REGNUM  Для развития кожевенных предприятий Казахстана в республике планируется ввести запрет на экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота, сообщает 22 сентября агентство «Кзинформ» со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию Казахстана.

Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя председателя правительства Казахстана Ерболата Досаева.

В министерстве считают, что запрет на вывоз шкур будет способствовать повышению конкурентоспособности ответственной продукции и даст толчок развитию легкой промышленности Казахстана.

Напомним, с ноября 2016 года по апрель 2017 года в Казахстане был введен запрет на экспорт шкур крупного рогатого скота. В 2017 году производство готовой кожи в республике составило 15,5 млн кв. дм, что в 4,1 раза больше, чем в 2015 году.

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Экономика Казахстана
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