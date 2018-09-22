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Власти Алма-Аты и Астаны подписали меморандумы на сумму $65 млн

Экономика

В Алма-Ате состоялся деловой форум, посвященный 20-летию Астаны

Власти Алма-Аты и Астаны подписали меморандумы на сумму $65 млн
Иллюстрация: Astana.gov.kz
Подписание меморандумов между Астаной и Алма-Атой

Алма-Ата, Казахстан, 22 сентября 2018, 10:00 — REGNUM  Акиматы (администрации) Астаны и Алма-Аты подписали семь меморандумов о сотрудничестве на общую сумму $65 млн, передает 22 сентября телеканал «Хабар 24».

В Алма-Ате состоялся деловой форум, посвященный 20-летию Астаны. Подписанные документы касаются развития гостиничных комплексов, производства металлопластиковых изделий, развития государственно-частного партнерства и свободных экономических зон.

Напомним, 21 сентября в Алма-Ате состоялся деловой форум «Межрегиональное сотрудничество Астана — Алма-Ата». В работе форума приняли участие 150 представителей казахстанских и зарубежных бизнес-сообществ, а также представители власти.

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Экономика Казахстана
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