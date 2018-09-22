Власти Алма-Аты и Астаны подписали меморандумы на сумму $65 млн

Алма-Ата, Казахстан, , 10:00 — REGNUM Акиматы (администрации) Астаны и Алма-Аты подписали семь меморандумов о сотрудничестве на общую сумму $65 млн, передает 22 сентября телеканал «Хабар 24».

В Алма-Ате состоялся деловой форум, посвященный 20-летию Астаны. Подписанные документы касаются развития гостиничных комплексов, производства металлопластиковых изделий, развития государственно-частного партнерства и свободных экономических зон.

Напомним, 21 сентября в Алма-Ате состоялся деловой форум «Межрегиональное сотрудничество Астана — Алма-Ата». В работе форума приняли участие 150 представителей казахстанских и зарубежных бизнес-сообществ, а также представители власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприниматели Казахстана и Турции подписали соглашения на сумму $1,7 млрд