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Казахстан получит новый порт на Каспии

Экономика

Терминал предназначен для приема крупногабаритных грузов

Астана, 22 сентября 2018, 09:54 — REGNUM  В Каспийском море на территории Казахстана в эксплуатацию запущен новый морской терминал, который построен в рамках строительства третьего завода на Тенгизском месторождении, сообщает 22 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на менеджера нормативно-правового отдела ТОО «Тенгизшевройл» Нуртаса Кенганова.

По его словам, терминал предназначен для приема крупногабаритных грузов. В рамках реализации проекта в море был прорыт канал длиной 71 км, глубиной 4,8 метра и шириной — 61 метр.

Кенганов добавил, что после строительства завода терминал будет передан Казахстану. Порт принимает грузы, поступающие через Волго-Балтийский канал.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан завершил второй этап создания мультимадального хаба в порту Курык. Порт позволяет поставлять товары из Китая в европейские страны через Турцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан: новый паромный терминал в обход России?

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