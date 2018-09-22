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Россельхознадзор вернул в Казахстан и Киргизию 43 тонны продукции

Экономика

Из Казахстана ввозилось 23 тонны фруктов, из Киргизии – сухофрукты и орехи

Россельхознадзор вернул в Казахстан и Киргизию 43 тонны продукции
jennalex
Фрукты

Ростов-на-Дону, 22 сентября 2018, 08:49 — REGNUM  С 17 по 21 сентября сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз на территорию России 43,44 тонны продукции из Казахстана и Киргизии, сообщили 21 сентября на сайте надзорного ведомства.

Нарушений правил импорта продукции было выявлено в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Караузек» сотрудниками Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.

Из Казахстана ввозилось 23 тонны фруктов, из Киргизии — сухофрукты и орехи. В рамках действующего законодательства три транспортных средства с подкарантинной продукцией отправлены импортерам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 августа по 3 сентября сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли незаконный ввоз из Казахстана 100 тонн сельскохозяйственной продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Инспекторы Россельхознадзора вернули в Казахстан 100 тонн сельхозпродукции

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