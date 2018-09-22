Агентство Moody’s оценило ущерб от урагана «Форенс» в $38-50 млрд

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Ущерб, нанесенный мощным ураганом «Флоренс» Восточному побережью США аналитики агентства Moody’s оценили в $38−50 млрд. Об этом накануне, 21 сентября, пишет Wall Street Journal со ссылкой на отчёт агентства.

Напомним, ураган «Флоренс» обрушился на Восточное побережье США 14 сентября. Наибольший урон стихия нанесла в штатах Северная и Южная Каролина. По данным Moody’s, за неделю сильных дождей и рекордных наводнений первоначальные оценки ущерба, нанесенного ураганом «Флоренс» ставят его в один ряд сильнейших в истории США ураганов.

Аналитики агентства оценили ущерб, нанесённый «Флоренс» в $38−50 млрд.

Однако это существенно меньше, чем урон, который нанесли три прошлогодние циклона.

Речь идёт об ураганах «Харви», ущерб от которого в 2017 году был оценен в $133,5 млрд, «Мария» ($120 млрд) и «Ирма» ($84,2 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв ураган «Флоренс» возросло до 43 человек.

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