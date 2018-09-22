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Агентство Moody’s оценило ущерб от урагана «Форенс» в $38-50 млрд

Экономика

Оценка ущерба предварительная

Агентство Moody’s оценило ущерб от урагана «Форенс» в $38-50 млрд
Цитата из к/ф «Пятая волна». реж Дж. Блэйксон. 2016. США
После бури

Вашингтон, 22 сентября 2018, 08:05 — REGNUM  Ущерб, нанесенный мощным ураганом «Флоренс» Восточному побережью США аналитики агентства Moody’s оценили в $38−50 млрд. Об этом накануне, 21 сентября, пишет Wall Street Journal со ссылкой на отчёт агентства.

Напомним, ураган «Флоренс» обрушился на Восточное побережье США 14 сентября. Наибольший урон стихия нанесла в штатах Северная и Южная Каролина. По данным Moody’s, за неделю сильных дождей и рекордных наводнений первоначальные оценки ущерба, нанесенного ураганом «Флоренс» ставят его в один ряд сильнейших в истории США ураганов.

Аналитики агентства оценили ущерб, нанесённый «Флоренс» в $38−50 млрд.

Однако это существенно меньше, чем урон, который нанесли три прошлогодние циклона.

Речь идёт об ураганах «Харви», ущерб от которого в 2017 году был оценен в $133,5 млрд, «Мария» ($120 млрд) и «Ирма» ($84,2 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв ураган «Флоренс» возросло до 43 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами урагана «Флоренс» в США стали уже 43 человека

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Ураган «Флоренс»
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