СМИ: Китай отказался от продолжения переговоров с США по вопросам торговли

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Представители Китая отказались от дальнейших переговоров с США по урегулированию спорных вопросов торговой политики, сообщает 22 сентября The Wall Street Journal, ссылаясь на источники владеющие информацией.

Такое решение, по информации издания, было принято китайской стороной после очередного повышения США тарифов на китайский импорт и угрозы введения новых ограничительных санкций в отношении Китая.

Как заявили представители Пекина, тактика давления не заставит китайскую сторону сотрудничать с США, так как Китай обещал избегать переговоров под угрозой. По мнению представителя внешнеполитического ведомства Китая, приводимому изданием, действия США не производят «впечатления искренности и доброй воли». Однако при этом китайский чиновник надеется, что «американская сторона примет меры для исправления своих ошибок».

Отметим, ранее, 17 сентября, президент США Дональд Трамп ввел новые ограничительные санкции против китайских товаров на общую сумму 200 млрд долларов, которые должны вступить в действие 24 сентября. Также Трамп заявил, что в случае принятия Пекином ответных мер, США перейдут к третьему этапу ограничительных санкций на китайский дополнительный импорт в размере 267 млрд долларов.