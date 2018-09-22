СМИ: «Русал» планирует создать торговую компанию в Китае

Москва, , 00:29 — REGNUM Крупный российский производитель алюминия компания «Русал» планирует создать в Китае торговую компанию, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники агентства рассказали, что «Русал» из-за санкций США может потерять клиентов на Западе. В связи с этим руководство задумалось об открытии торговой компании в Китае. Эта компания будет работать над экспортом алюминия в КНР, а также продавать металл на внутреннем рынке Китая.

Как подчеркивают источники, вакансии на работу в этой компании свидетельствуют о размещении офиса в Пекине, хотя раньше планировалось открытие офиса в Шанхае. Представители «Русала» отказались комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2018 года американский минфин ввел санкции против компании «Русал» и ее владельца Олега Дерипаски. После этого произошло обрушение акций компании. В настоящее время российский бизнесмен ведет переговоры с министерством финансов США насчет условий по снятию санкций.

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