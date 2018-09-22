Суббота, 22 Сентября 2018 года
00:25:24 МСК

Уолл-стрит: S&P ушел в минус, Dow Jones — удержал рекорд

Экономика

Ранее оба индекса обновили рекорды предыдущего дня

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2018, 00:12 — REGNUM  К окончанию торгов на Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones удержал рекордный максимум, индекс S&P 500 закончил торги в «красной зоне», 21 сентября передает агентство Reuters.

За день промышленный индекс Dow Jones вырос на 69,43 пункта (0,26%), до 26 726,41 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,50 пункта (0,05%), до 2929,25 пункта, индекс Nasdaq снизился на 41,28 пункта (0,51%), до 7986,96 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, на открытии торгов 21 сентября оба индекса — Dow Jones и S&P 500 — обновили рекорды предыдущего дня.

Читайте также: Уолл-стрит: Dow Jones и S&P снова бьют рекорды

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить