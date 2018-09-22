Уолл-стрит: S&P ушел в минус, Dow Jones — удержал рекорд

Нью-Йорк, США, , 00:12 — REGNUM К окончанию торгов на Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones удержал рекордный максимум, индекс S&P 500 закончил торги в «красной зоне», 21 сентября передает агентство Reuters.

За день промышленный индекс Dow Jones вырос на 69,43 пункта (0,26%), до 26 726,41 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,50 пункта (0,05%), до 2929,25 пункта, индекс Nasdaq снизился на 41,28 пункта (0,51%), до 7986,96 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, на открытии торгов 21 сентября оба индекса — Dow Jones и S&P 500 — обновили рекорды предыдущего дня.

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