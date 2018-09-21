«Нафтогаз Украины»: газоснабжающие компании должны нам один транш МВФ

Киев, , 23:02 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» требует со своих должников $1,7 млрд, сообщает 21 сентября «Укринформ».

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, областные газоснабжающие и газосбытовые компании должны «Нафтогазу» $1,7 млрд, что сопоставимо с траншем Международного валютного фонда (МВФ). Коболев подчеркнул, что должники реально никому не отчитываются о том, кому поставляют газ и на что тратят вырученные средства.

Напомним, ранее произошел крупный конфликт между «Нафтогазом» и Киевской администрацией. Так, город передал теплосети от одной компании к другой, а вот долги перед «Нафтогазом» не передал. Однако «Нафтогаз» это не устроило и он заявил, что не будет поставлять газ новой компании, пока долги не будут переведены вместе с теплосетями.