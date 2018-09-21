Первый реактор «Академика Ломоносова» готовится к физическому пуску

Анадырь, , 22:45 — REGNUM 20 сентября «Росэнергоатом», структура «Росатома», отвечающая за эксплуатацию всех АЭС на территории России, сообщила о том, что планирует уже в октябре 2018 года начать физический пуск первого реактора ПАТЭС (плавучей атомной тепло-энергетической станции) «Академик Ломоносов». Заявление об этом сделал заместитель генерального директора — директор по производству и эксплуатации АЭС концерна «Росэнергоатом» А. Дементьев.

Первый реактор ПАТЭС в настоящее время полностью загружен ядерным топливом, готовится к загрузке второй реактор. Физический пуск реактора является началом комплексных испытаний энергоблока, проведение которых необходимо перед выведением реактора на проектную мощность. Все работы будут проходить на площадке ФГУП Атомфлот в г Мурманск. По окончании всех проверок ПАТЭС будет отбуксирована в порт города Певек, чтобы выполнять функции станции замещения для выбывающих мощностей Билибинской АЭС. Реакторные установки КЛТ-40С, установленные на «Академике Ломоносов», способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч — тепловой, что почти вдвое выше показателей Билибинской АЭС. Увеличение генерации позволит приступить к реализации на Чукотке целого ряда проектов, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, что станет мощным стимулом для комплексного развития этой территории.

В порту Певека в настоящее время ведутся все необходимые строительные работы по созданию инфраструктуры на берегу. Береговая инфраструктура ПАТЭС включает комплекс зданий, гидротехнических сооружений и береговую площадку, призванных обеспечить безопасную стоянку судна и приемку с него тепло‑ и электроэнергии. Намного больший объем работы предстоит выполнить компании «РусГидро», в зоне ответственности которой находится система выдачи мощности и строительства новой системы линий электропередач и подстанций. Кроме того, «РусГидро» ведет и все работы по модернизации Билибинского энергоузла, которому предстоит продолжить обеспечение энергией жителей города, расстояние от которого до Певека составляет 241 км.

Плановый запуск и прием в эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов» чрезвычайно важен и для госкорпорации «Росатом». ПАТЭС станет первым в мире плавучим энергоблоком, реакторы которого относятся к АСММ, атомным станциям малой мощности. АСММ потенциально могут стать самым востребованным сектором атомной энергетики, интерес к референтному образцу проявляют уже сейчас несколько островных государств и стран, энергетические системы которых не способны принимать в свой состав энергоблоков гигаваттной мощности. «На кону» не только возможность комплексного развития одного из регионов Чукотки, но и возможность занять доминирующее положение на только формирующемся рынке АСММ.