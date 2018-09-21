Немецкая Uniper готова импортировать СПГ

Берлин, , 22:42 — REGNUM 20 сентября К. Мартин, член совета директоров немецкой компании Uniper, участвующей в реализации проекта «Северный поток-2», заявил, что компания «готова импортировать сжиженный природный газ при условии наличия регазификационного терминала в порту Вильгельмсхафен. «Компания ведет переговоры по проекту терминала для импорта СПГ в порту города Вильгельмсхафен с широким кругом заинтересованных лиц, в том числе в США».

Ряд западных комментаторов уже успел связать заявление К. Мартина с готовностью одной из немецких газовых компаний подчиниться требованиям США об увеличении поставок СПГ, произведенного на их территории. Но такая увязка основана на чем угодно, но не на реальных фактах. В том же комментарии К. Мартин подчеркнул, что «Uniper не намерена инвестировать в терминал, но готова стать его клиентом.» Будет кем-то построен терминал — Uniper будет готова импортировать СПГ, не будет терминала — Uniper не имеет к этому никакого отношения. Еще один нюанс — говоря о готовности импортировать СПГ, топ-менеджер Uniper не назвал не только компании, которые могли бы стать поставщиками, но и страну происхождения такого СПГ. А здесь тоже имеется «нюанс», о котором стоит помнить.

30 апреля 2014 года Российская Федерация направила в Третейскую группу ВТО (выполняет функции арбитражного суда этой организации) жалобу против Европейского Союза и его государств-членов «О правомерности отдельных мер энергетической политики ЕС». Жалоба состояла из шести составляющих, одна из которых имеет непосредственное отношение к тому, о чем говорит К. Мартин — о правомерности преференций, предоставляемых ЕС по отношению к поставщикам СПГ. В начале августа Третейская группа ВТО опубликовала официальный доклад о результатах рассмотрения жалобы РФ. Из шести требований три были отклонены, три — удовлетворены, вполне «соломоново решение». Жалоба о преференциях в адрес поставщиков СПГ отклонена — преференции будут сохранены. Вот только в данном случае неторопливость действий ВТО обернулась некоей «иронией судьбы»: в 2014 году у России имелся единственный крупнотоннажный завод по сжижению природного газа, расположенный на острове Сахалин. К лету 2018 года обстановка изменилась — уже работает «Ямал-СПГ», а «Газпром» готов приступить к строительству СПГ-завода на берегу Финского залива в Ленинградской области. Режим преференций оставлен в силе, но теперь получается, что он будет распространяться и на российских поставщиков СПГ. В силу этого правомочен совершенно логичный вопрос: к каким именно поставщиками относится готовность Uniper импортировать СПГ? «Компания ведет переговоры с широким кругом лиц, в том числе и в США» — «в том числе» вовсе не означает «исключительно». Что именно имел в виду К. Мартин, окончательно станет ясно не ранее, чем через год — только тогда прояснится, кто готов вложиться в строительство регазификационного терминала в порту Вильгельмсхафен. К этому же времени станут известны инвесторы проекта строительства СПГ-завода в Ленинградской области — такое вот удивительное совпадение. Будем ждать развития событий.