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Советник Белого дома: переговоры по НАФТА близки к провалу

Экономика

«Мы все еще ведем переговоры с Канадой, но мы очень близки к предельному сроку, когда нам придется продвигаться вперед вместе с Мексикой»

Вашингтон, 21 сентября 2018, 22:41 — REGNUM  Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил, что США «очень близки» к завершению переговоров по НАФТА с Канадой, 21 сентября передает агентство Reuters.

«Мы все еще ведем переговоры с Канадой, но мы очень близки к предельному сроку, когда нам придется продвигаться вперед вместе с Мексикой», — заявил Хассет журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера в Вашингтоне на прошедшей неделе снова не увенчались успехом — соглашения по НАФТА до сих пор нет.

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НАФТА
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