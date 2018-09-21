В Пензенской области сохранили меры поддержки для предпенсионеров

Пенза, , 22:13 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли законопроект, который предполагает предоставление гражданам социальной поддержки на уровне субъекта РФ не по достижению пенсионного возраста, а как сейчас — с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам. По словам главы региона Ивана Белозерцева, это позволит помочь представителям отдельных категорий граждан получать льготы и необходимую финансовую помощь на тех же условиях, что и сегодня, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Это касается ветеранов, ряда лиц, нуждающихся в особой поддержке государства. Они будут получать социальную помощь вне зависимости от того, будет ли изменен пенсионный возраст», — подчеркнул губернатор.

В настоящее время в Пензенской области проживают 444,5 тыс. пенсионеров. На начало года мерами социальной поддержки пользовались 116 тыс. региональных льготников на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Меры социальной поддержки коснутся региональных льготников из числа ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, квалифицированных специалистов и педагогических работников.

«Принятие закона направлено на сохранение всех действующих мер социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин — 60 лет, в том числе, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, и другие виды поддержки. Льготы будут привязаны к возрасту, а не к выходу на пенсию. Ко второму чтению необходимо доработать закон с учетом всех категорий граждан», — отметил спикер пензенского парламента Валерий Лидин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан 55 и 60 лет внесены в парламенты всех 85 регионов РФ.

В настоящее время в 37 регионах законы о сохранении региональных льгот в прежних возрастных границах уже приняты законодательными собраниями, в 18 регионах документы подписаны губернаторами. Три региона приняли законопроект в первом чтении.

В 45 субъектах РФ законопроекты будут рассмотрены в ближайшее время.

Напомним, законопроекты были разработаны после поручения Владимира Путина, данного во время обращения к жителям России на тему пенсионной реформы. Глава государства предложил смягчить реформу и сохранить льготы для женщин в возрасте 55 лет и для мужчин 60 лет в случае повышения пенсионного возраста.