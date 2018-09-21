Мордовия планирует сотрудничать с Китаем в сфере фармацевтики

Саранск, , 21:45 — REGNUM Мордовия налаживает сотрудничество с Китаем в сфере фармацевтического производства. Глава республики Владимир Волков встретился с представителями китайской провинции Шаньдун, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В рамках встречи Волков отметил, что у республики уже имеется опыт сотрудничества с представителями КНР в рамках проекта «Волга — Янцзы».

«Данный формат российско-китайского межрегионального сотрудничества реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Мордовия активно в нем участвует — у нас подписано уже четыре соглашения о сотрудничестве с китайскими провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы — Аньхой, Хубэй, Чунцин и Сычуань. Мы готовы заключить и новые соглашения, чтобы укрепить межрегиональные связи наших стран», — заверил глава республики.

Глава компании «Лукан Фармасьютикалс» Пэнь Син подчеркнул, что его компания является крупнейшим производителем лекарств в провинции Шаньдун, ее годовой оборот составляет 32 млрд китайских юаней или около 4,6 млрд долларов США. Население провинции составляет около 100 млн человек. Ознакомившись с производством на заводе «Биохимик» Пэнь Син резюмировал, что это успешное современное предприятие, прошедшее модернизацию, которое выпускает широкий спектр современных лекарственных средств.

Глава Мордовии получил приглашение посетить провинцию Шаньдун для налаживания более тесного межрегионального взаимодействия. Правительству республики дано поручение о разработке документов для заключения соглашения о сотрудничестве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рабочая группа «Волга — Янцзы» как новый формат российско-китайских отношений была создана в соответствии с решением президента России Владимира Путина по итогам поездки в Китай в мае 2013 года делегации руководителей регионов ПФО во главе с полномочным представителем президента РФ Михаилом Бабичем. Рабочая группа проводила глубокую системную работу по изучению потенциала российских и китайских регионов. В видеоконференциях по вопросу сотрудничества принимали участие представители аппарата полномочного представителя президента РФ, федеральных министерств, а также регионов Приволжья.