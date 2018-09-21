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В ЛНР возобновят работу шахты «Мащинская»

Экономика

Вторая шахта – «Луганская» — сильно повреждена обстрелами

В ЛНР возобновят работу шахты «Мащинская»
Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Луганск, 21 сентября 2018, 21:30 — REGNUM  Шахтоуправление «Луганское» госпредприятия «Центруголь» в Луганской Народной Республике (ЛНР) возобновит добычу угля по решению технического совета министерства топлива, энергетики и угольной промышленности республики, сообщает 21 сентября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, на шахтоуправлении «Луганское» уже дважды собирался техсовет для решения вопросов относительно возобновления работы шахт. На данный момент принято решение начать работу с шахты «Мащинский», поскольку другая шахта — «Луганская» — сильно разрушена обстрелами. Также заключен договор с подрядчиками, которые обеспечат работу предприятия.

Напомним, шахтоуправление «Луганское» расположено в поселке Юбилейный в Луганске. Шахты предприятия «Луганская» и «Мащинская» соединены горными выработками.

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Экономика ДНР и ЛНР
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