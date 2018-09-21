Эксперимент для самозанятых: особый режим и льготы для заказчиков

Москва, , 21:24 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на установление налогового режима для самозанятых граждан РФ, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан РФ будет введен в качестве эксперимента. Таким режимом смогут воспользоваться граждане РФ, которые получают доход от деятельности и при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.

Для начала налог на профессиональный доход будут уплачивать физлица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые работают в Москве, Московкой и Калужской областях, а также в республике Татария. Речь идет в том числе и о тех гражданах, которые работают через интернет. Их доход должен составлять не более 2,4 млн рублей в год.

«Мой налог» и ставка

Предполагается, что эксперимент займет 10 лет — начнется не ранее 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. Авторы инициативы предлагают самозанятым регистрироваться в качестве налогоплательщика без визита в налоговый орган, а с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог». Данные из этого приложения будут автоматически передаваться в налоговый орган.

Самозанятым предлагают уплачивать налог в размере 4% на доход, полученный от реализации товаров и услуг для других физлиц. Если же речь идет о продаже товаров и услуг для юридических лиц и ИП, то ставка налога будет составлять 6%.

При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Кроме того, самозанятые смогут уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке.

Льготы для бизнеса

Авторы законопроекта также прописывают льготы для компаний, которые будут пользоваться товарами или услугами самозанятых. Так, при определении налоговой базы для расчета налога на прибыль организации, предлагается не учитывать расходы, связанные с приобретением товаров и услуг у самозанятых.

Такие же правила коснутся и организаций и ИП, которые уплачивают единый сельскохозяйственный налог, а также уплачивают налоги по упрощенной системе налогообложения.