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Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти

Экономика

Иран выступает против

Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти
Иллюстрация: Abnews.ru
Добыча нефти

Алжир, 21 сентября 2018, 21:39 — REGNUM  Страны ОПЕК+ готовы к увеличению добычи нефти для коррекции мировых цен на нефть — об этом должно быть сообщено на саммите в Алжире, 21 сентября передает агентство Reuters.

По информации источников Reuters, в данный момент между странами ОПЕК, Россией и некоторыми другими нефтедобывающими странами уже достигнута предварительная договоренность об увеличении добычи на 500 млн баррелей в день.

Также сообщается, что Иран, третий по величине производитель ОПЕК позади Саудовской Аравии и Ирака, выступает резко против увеличения добычи. Однако министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане не будет присутствовать на встрече в Алжире.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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