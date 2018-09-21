Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти

Алжир, , 21:39 — REGNUM Страны ОПЕК+ готовы к увеличению добычи нефти для коррекции мировых цен на нефть — об этом должно быть сообщено на саммите в Алжире, 21 сентября передает агентство Reuters.

По информации источников Reuters, в данный момент между странами ОПЕК, Россией и некоторыми другими нефтедобывающими странами уже достигнута предварительная договоренность об увеличении добычи на 500 млн баррелей в день.

Также сообщается, что Иран, третий по величине производитель ОПЕК позади Саудовской Аравии и Ирака, выступает резко против увеличения добычи. Однако министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане не будет присутствовать на встрече в Алжире.

Читайте также: Угрозы Трампа не сработали: Brent снова у отметки $80 за баррель