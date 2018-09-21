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В Костромской области выросло производство молока

Экономика

За прошлый год сельхозпредприятия региона произвели 87 тысяч молока

В Костромской области выросло производство молока
Иллюстрация: Ua-18.ru
Молокозавод

Кострома, 21 сентября 2018, 20:56 — REGNUM  В Костромской области отмечен рост объемов производства молока на 9,3% за последние 4 года, сообщает областной департамент агропромышленного комплекса. За тот же период объем переработки молока в регионе увеличился на 23% и составил около 74 тысяч тонн.

На данный момент в области животноводством и молочным скотоводством занимаются 156 сельскохозяйственных предприятий, которые произвели 87 тысяч молока за прошлый год. Переработкой молока занимаются 49 организаций. В прошлом году регион выпустил более 3,2 тысяч сыров, что на 17% выше показателей 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область планирует обеспечивать себя молоком на 80%. Местные власти надеются, что это станет возможным с открытием нового молочного завода ООО «Шуваловское молоко» с 1200 коровами, в который планируют вложить более 740 миллионов рублей.

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Сельское хозяйство
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