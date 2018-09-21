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Киргизские энергетики обещают не повышать стоимость электроэнергии

Экономика

До конца года цены останутся предними

Киргизские энергетики обещают не повышать стоимость электроэнергии
© ИА Красная Весна
Опора линии электропередачи

Бишкек, 21 сентября 2018, 20:34 — REGNUM  Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека тарифы на электроэнергию в 2018 году повышать не планируется. Об этом заявил директор госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбек Нурбашев, выступая на заседании парламентской фракции СДПК, пишет «Tazabek».

Также он сообщил, что в настоящее время идет разработка оптимизированной среднесрочной тарифной политика на ближайшие пять лет.

Говоря о предложении парламентариев об увеличении объема льготного лимита электроэнергии для жителей высокогорных районов до 2 000 кВт-ч, представитель госагентства отметил, что этот вопрос будет рассмотрен в следующем году.

ИА REGNUM напоминает, что в идея повышения цен на электричество регулярно обсуждается в Киргизии. Нынешние тарифы значительно ниже чем в соседних странах. Энергетики настаивают на повышении тарифов, ссылаясь на нехватку средств для модернизации инфраструктуры и строительства новых генерирующих мощностей. Их оппоненты указывают, на то, что повышение цены вызовет протесты среди населения. К тому же энергоотрасль страны отличается непрозрачностью.

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Энергетика Туркестана
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