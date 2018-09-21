На Украине сигареты подорожают почти на треть

Киев, , 19:21 — REGNUM Сигареты на Украине в 2019 году подорожают на 30,8%, сообщает 21 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, правительство повысит цены с 1 января 2019 года. При этом подорожают только те сигареты, стоимость которых не превышает 45 гривен за пачку (106,6 рублей). Средняя стоимость пачки увеличится с 30,3 гривен (71,8 рублей) до 36 гривен (85,3 рублей).

Напомним, по соглашению об ассоциации с ЕС Украина до 2025 года должна поднять ставку акциза до 90 евро на 1 тыс. сигарет. На данный момент ставка составляет 23,8 евро.