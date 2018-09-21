Армянск: завод «Крымский титан» заработает после устранения нарушений

Армянск, Крым, , 19:12 — REGNUM Несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации в крымском городе Армянск будет снят, а дети уже в ближайшее время вернутся домой, завод «Крымский титан» решено пока не запускать. Об этом говорилось 21 сентября на заседании оперативного штаба по ситуации в Армянске, сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Участники заседания пришли к выводу, что запуск завода нельзя разрешать до устранения всех замечаний контролирующих органов.

Как сообщало ИА REGNUM, о химических выбросах на севере Крыма стало известно 25 августа. Сначала власти заверяли жителей, что никакой угрозы здоровью выброс не несет. Однако 4 сентября глава Крыма сообщил о решении вывезти из города всех детей — в санатории и лагеря, а также о приостановке работы завода «Крымский титан» на две недели. 14 сентября в городе был введен режим ЧС. 21 сентября принято решение о снятии режима ЧС и возвращении детей в город.

Читайте ранее в этом сюжете: В крымском Армянске снимут режим ЧС