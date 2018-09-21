Марий Эл за месяц сократила госдолг на 300 млн рублей

Йошкар-Ола, , 18:11 — REGNUM Марий Эл в течение месяца сократила объем государственного долга на 300 млн рублей. По состоянию на 1 сентября, сумма долговых обязательств республики составила 14,153 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

В течение месяца в структуре госдолга региона наблюдается снижение доли бюджетных кредитов.

Так, объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, за август сократился на 300 млн рублей или на 3,9% и составил 7,286 млрд рублей. В структуре задолженности доля бюджетных кредитов составляет 51,48%.

Сумма средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, в течение месяца не изменилась и составляет 4,867 млрд рублей или 34,38% в структуре долговых обязательств. Также не изменился и объем ценных бумаг, выпущенных республикой — 2 млрд рублей или 14,13%.

С начала года госдолг республики все равно увеличился на 700 млн рублей или на 5,2%. При этом сумма ценных бумаг снизилась на 200 млн рублей, объем коммерческих кредитов вырос на 200 млн рублей, рост суммы бюджетных кредитов составил 700 млн рублей.

Отметим, что в течение месяца совокупный государственный долг регионов Приволжского федерального округа сократился на 10,386 млрд рублей или на 1,9%. С начала года задолженность регионов ПФО снизилась на 27,403 млрд рублей или на 5%.