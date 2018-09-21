Угрозы Трампа не сработали: Brent снова у отметки $80 за баррель

Лондон, , 18:16 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут после «заминки» 20 сентября, вызванной угрозами президента США Дональда Трампа в адрес ОПЕК, 21 сентября передает агентство Reuters.

С начала торгов нефть марки Brent выросла на 90 центов до $79,60 за баррель. Нефть WTI выросла на 65 центов до $70,97 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Трамп в «Твиттере» потребовал от «монополиста ОПЕК» снизить цены на нефть, причем «прямо сейчас» — в противном случае американский президент обещал «припомнить».

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