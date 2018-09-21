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В Киеве во второй раз повысят цены на холодную воду

Экономика

В общем цена увеличится на четверть

В Киеве во второй раз повысят цены на холодную воду

Киев, 21 сентября 2018, 18:09 — REGNUM  На 17,2% могут повысить цены в Киеве на водоснабжение и водоотведение, сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

Согласно сообщению, повышение тарифов запланировано по решению национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины. Таким образом, цена повысится до 19,6 гривны (46,44 рублей) за 1 кубометр воды.

Напомним, в 2018 году НКРЭКУ уже повышала тариф в Киеве на холодную воду на 8%, причем для сельских жителей и коллективных потребителей цены увеличились на 11%.

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Проблемы ЖКХ Украины
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