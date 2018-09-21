«Воронежстальмост» завершил поставку конструкций для Крымского моста

Воронеж, , 18:05 — REGNUM ЗАО «Воронежстальмост» завершило поставку конструкций для строительства Крымского моста — последний блок продукции был отгружен 21 сентября. В торжественном мероприятии по этому поводу принял участие губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Первый заказ на изготовление рабочих мостов для строительства Крымского мост воронежское предприятие получило в 2015 году, поставки металлоконструкций рабочих и технологических мостов начались в феврале 2016 года. Торжественная отгрузка первого элемента основных металлоконструкций Крымского моста состоялась в мае 2016 года. На воронежском предприятии изготовлены металлоконструкции арочных пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов, входящих в состав мостового перехода через Керченский пролив. Длина арок — 227 м, высота судоходной арки — 35 м над водой, вес железнодорожной арки — 6000 тонн и автодорожной арки — 4700 тонн. Их изготовление было доверено только воронежскому предприятию.

В общей сложности для Крымского моста заводом изготовлено 92 000 тонн металлоконструкций, из них 81 000 тонн — это металлоконструкции основного моста.

«Безусловно, Крымский мост — это не просто сложное техническое сооружение, не просто политическое решение, которое доказало всему миру, что государство не бросает своих жителей даже в очень сложной ситуации. Крымский мост показал всему миру, что Россия обладает и экономическим потенциалом, и техническими компетенциями для того, чтобы решать задачи любой сложности. И я очень надеюсь, что такие мегапроекты, как Крымский мост, будут и в дальнейшем реализовываться на территории Российской Федерации, а ваше предприятие будет самым активным участником реализации этих проектов», — сказал губернатор, выступая сегодня перед коллективом предприятия.

Глава региона отметил, что в этом году завод отмечает юбилей — 70 лет с момента основания.

«Я надеюсь, что в юбилейные дни вы будете не просто вспоминать с воодушевлением тот путь, который прошли за два с небольшим года при реализации проекта строительства Крымского моста, но и будете уверены в том, что загруженность завода, перспективы работы вашего предприятия позволят вам чувствовать себя уверенно. Сегодняшний день очень важен, потому что, с одной стороны, — это завершение проекта, а с другой — это новая точка отсчета для движения вперед», — добавил Гусев.

Александр Гусев и гендиректор завода Андрей Боровиков перерезали символическую красную ленточку, открыв движение машинам с финальными металлоконструкциями для Крымского моста. Затем глава региона прошел по цехам завода.

Сегодня ЗАО «Воронежстальмост» является одним из наиболее крупных и передовых предприятий в области мостостроения и специализируется на изготовлении металлических конструкций для железнодорожных, автодорожных, пешеходных и городских мостов. Кроме того, здесь изготовляют металлические конструкции для промышленного и гражданского строительства. Завод имеет 15 стационарных стендов для сборки и сварки элементов пролетных строений, оснащенных передвижными порталами. Производственная мощность ЗАО «Воронежстальмост» составляет около 60 тыс. тонн металлоконструкций в год при общей численности персонала порядка 1750 человек.