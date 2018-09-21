Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП из-за торговой войны США и Китая

Нью-Йорк, США, , 17:57 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году на 0,1 процентный пункт — до 3,1%, говорится в сообщении агентства.

Понижение прогноза связывается с торговой войной между США и Китаем. По мнению аналитиков Fitch, анонсированные Вашингтоном пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд окажут значительное влияние на рост глобальной экономики.

«Хотя ранее мы уже приняли во внимание шок от 25-процентных пошлин при составлении базового прогноза, к настоящему моменту риски ухудшения наших прогнозов возросли», — прокомментировал главный экономист Fitch Брайан Колтон.

В то же время агентство ожидает, что данные факторы не повлияют на краткосрочные перспективы роста. В этой связи прогноз по росту мирового ВВП в 2018 году сохранён на уровне 3,3%.

Напомним, накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила свой прогноз по росту мирового ВВП в 2018 и 2019 годах с 3,8% и 3,9% соответственно до 3,7%.

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