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Bloomberg: Валютные депозиты в Сбербанке за август сократились на $1,2 млрд

Экономика

Вкладчики боятся санкций

Вашингтон, 21 сентября 2018, 17:53 — REGNUM  Американское агентство Bloomberg утверждает, что с валютных вкладов в крупнейшем российском банке — «Сбербанке» клиенты вывели в сумме $1,2 млрд.

По утверждениям агентства, такой отток валютных средств вызван прежде всего опасениями населения из-за угрозы новых санкций против России. Также Bloomberg подсчитало, что с начала 2018 года Сбербанк потерял около 10% розничных валютных депозитов.

При этом валютные вклады составляют около 29% от общего объема депозитов Сбербанка, который составляет $324 млрд.

Стоит отметить, что российская финансовая система находится в ожидании новых американских санкций. На минувшей неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у Центробанка вполне есть средства и инструменты для борьбы с влиянием американских санкций против российских банков. Более того, Набиуллина не исключила, что российским банкам могут быть предоставлены послабления, как это было в 2014 года, когда санкции только вводились.

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Банковское дело
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