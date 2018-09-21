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Фондовый рынок Азии растёт несмотря на торговую войну между США и Китаем

Экономика

Фондовый рынок Азии продолжает уверенный рост, несмотря на негативный эффект от торговой войны США и КНР

Фондовый рынок Азии растёт несмотря на торговую войну между США и Китаем
Биржа

Ханой, 21 сентября 2018, 18:24 — REGNUM  19 сентября азиатский фондовый рынок целый день демонстрировал уверенный рост. Австралийский фондовый индекс (индекс, отображающий положение финансовой активности на австралийских рынках) ASX 200 вырос на 0,3%, в тоже время индекс товарно-сырьевой биржи показал 1,5% прирост. На японском рынке индексы Nikkei 225 (важнейшие фондовый индекс Японии, определяющий среднее арифмитическое 225 самых торгуемых акций компаний) и Topix (индекс первого сегмента токийской фондовой биржи) выросли на 1,51% и 1,5% соответственно.

17 сентября США ввели 10% увеличение ввозных пошлин на товары из Китая, которые к концу года составят 25%. Китай, в свою очередь, ввел высокие импортные пошлины для 5 000 товаров из США на стоимость $60 млрд.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», эксперты отмечают высокие показатели как для фондового рынка Азии, так и для экономики региона в целом. В настоящее время фондовый рынок показывает устойчивую положительную динамику, но противостояние в торговой сфере гигантов мировой экономики — США и Китая может со временем привести к негативным последствиям.

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Зарубежная хроника
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