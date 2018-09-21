В Марий Эл третий месяц подряд наблюдается спад промпроизводства

Йошкар-Ола, , 17:49 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-августа объем промышленного производства сократился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение августа промпроизводство выросло на 6,4% по сравнению с данными за июль сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

В сфере добычи полезных ископаемых за период производство упало на 3,1%, объем обрабатывающих производств снизился на 3,6%.

При этом наблюдается рост индекса на предприятиях, работающих в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром на 1,8%, в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост составил 26,5%.

В то же время только за август по сравнению с июлем увеличился объем лишь обрабатывающих производств на 15,5%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, промышленное производство в Марий Эл по итогам июня 2018 года упало по сравнению с предыдущим месяцем на 27,9%. За январь-июнь падение составило 4,4% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Индекс промпроизводства в Марий Эл по итогам января-июля снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в июле показатель увеличился на 1,9% на фоне низкой базы в предыдущем месяце.