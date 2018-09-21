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Стоимость самых дорогих компаний Вьетнама за год увеличилась вдвое

Экономика

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих компаний Вьетнама на 2018 г. В список вошли 40 компаний, которые в настоящее время осуществляют свою деятельность на территории Социалистичесой Республики Вьетнам (СРВ)

Ханой, 21 сентября 2018, 18:13 — REGNUM  Журнал Forbes опубликовал список наиболее дорогих компаний СРВ. Общая стоимость компаний, которые вошли в список, составляет $8 млрд, что на 50% выше стоимости компаний, которые были в аналогичном списке в 2017 г. Общая стоимость компаний выросла благодаря положительной динамике на фондовой бирже Вьетнама.

Стоимость компаний была подсчитана на основе открытых данных финансовой отчетности компаний. По сообщению вьетнамского новостного издания «Ханоймой», все перечисленные в списке компании получили наибольшую прибыль по результатам 2017−2018 гг.

Vietjet — самая молодая компания в списке. С момента своего образования (2011 г.) компания Vietjet достигла весомых результатов. В настоящее время компания является крупнейшим авиаперевозчиком внутри страны (Вьетнам) по числу перевезенных пассажиров. Количество рейсов ежегодно растет и уже составляет 59 944, что на 22% больше, чем в 2017 г.

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Зарубежная хроника
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