Правительство Индии введет ограничения на импорт для поддержки рупии

Нью-Дели, , 18:20 — REGNUM Правительство Индии, озабоченное состоянием экономики, рассматривает возможность введения ограничений на импорт товаров, не представляющих собой предметы первой необходимости, таких, например, как запчасти для сборки мобильных телефонов, доставляемые из Китая.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», министерство стали Индии также выступило с инициативой введения ограничений на ввоз ряда продуктов черной металлургии.

В этом году рупия является наихудшей по показателем валютой в мире. Ее курс снизился на 12% за год, что значительно увеличило бюджетный дефицит. 20 сентября 2018 года финансовые рынки Индии не работали по причине государственного праздника.