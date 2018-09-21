Вице-премьер Чувашии об агропарке: «Давайте не будем как собака на сене»

Чебоксары, , 17:40 — REGNUM В Чувашской Республике прокомментировали опасения, связанные реализацией проекта по созданию агропромышленного парка «Сычуань — Чувашия» — прежде всего, в части экологической составляющей проекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Комментарии дал вице-премьер — министр экономики Владимир Аврелькин.

В Чувашии отмечают, что в рамках сотрудничества регионов Поволжья с провинциями Китая в формате «Волга-Янцзы» в «активную фазу» вошёл проект по созданию на территории республики агропромышленного парка «Сычуань — Чувашия». Планируется, что в целом в проект будет инвестировано порядка 5 млрд рублей.

Агропарк включает строительство животноводческого комплекса и введение в оборот земельных участков в Порецком районе площадью 5 тыс. гектаров, а также строительство предприятия по переработке молока в Моргаушском районе. Говоря о выделенных земельных участках, Владимир Аврелькин заверяет, что «это были не совсем хорошие, овражистые земли», которые будут использоваться для выращивания кормовой базы для крупного рогатого скота.

«Сейчас в отношении данного проекта не совсем благоприятные слухи. Мне кажется, это преждевременно, поскольку компания ещё не заступила, а мы уже создаем негативную ауру. Раньше эти земельные участки лежали свободно, и никто в них не нуждался. И вдруг, когда пришла китайская компания, эти участки стали востребованы. Задают вопрос, почему мы не отдаем землю чувашским производителям. Да пожалуйста! У нас, к сожалению, сегодня еще больше 10 тыс. гектар свободных земельных участков», — заявляет вице-премьер, уверяя, что «нет никаких привилегий в отношении китайской компании».

Власти заверяют, что проект будут курировать Россельхознадзор и природоохранная прокуратура, «чтобы никаких неблагоприятных экологических последствий у нас не возникало».

«То есть опасения, связанные с использованием и превышением химических средств, связанных с ненатуральным возделыванием почвы, кормом скота, переработкой этой продукции, максимально будет решён. На сегодня имеются все ресурсы для того, чтобы это предотвратить. Давайте не будем как собака на сене ‑ и самим не садиться, и чужим не давать. Все-таки нам нужно развивать республику, нужно идти дальше, а не опираться на негативный опыт других субъектов. Значит там не была выстроена работа с инвесторами, не был налажен достаточный контроль за реализацией проекта», — делает вывод Владимир Аврелькин.

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