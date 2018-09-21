Комиссия по энергетике Украины «прикрылась» решением Европейской ассоциации

Киев, , 17:40 — REGNUM Европейская ассоциация угля подтвердила правильность формулы ценообразования на уголь «Роттердам+», заявила глава национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), Оксана Кривенко, сообщает 21 сентября УНИАН.

По ее словам, комиссия послала запрос в Европейскую ассоциацию угля, где подтвердили верность формулы «Роттердам+». Также Кравченко отметила, что ранее судебная экспертиза уже подтвердила правильность формулы.

Напомним, против НКРЭКУ возбуждено уголовное дело национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), которое считает, что комиссия необоснованно использует формулу «Роттердам+». По мнению детективов, формула завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергии, что приводит к получению генерирующими компаниями сверхприбыли.

НКРЭКУ в свою очередь отказалась раскрывать формулу детективам НАБУ.