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Комиссия по энергетике Украины «прикрылась» решением Европейской ассоциации

Экономика

В ответ на обвинения в неправильности формулы «Роттердам+» НКРЭКУ заявила, что Европейская ассоциация угля одобрила формулу

Киев, 21 сентября 2018, 17:40 — REGNUM  Европейская ассоциация угля подтвердила правильность формулы ценообразования на уголь «Роттердам+», заявила глава национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), Оксана Кривенко, сообщает 21 сентября УНИАН.

По ее словам, комиссия послала запрос в Европейскую ассоциацию угля, где подтвердили верность формулы «Роттердам+». Также Кравченко отметила, что ранее судебная экспертиза уже подтвердила правильность формулы.

Напомним, против НКРЭКУ возбуждено уголовное дело национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), которое считает, что комиссия необоснованно использует формулу «Роттердам+». По мнению детективов, формула завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергии, что приводит к получению генерирующими компаниями сверхприбыли.

НКРЭКУ в свою очередь отказалась раскрывать формулу детективам НАБУ.

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Энергетика
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