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Индия будет расплачиваться за иранскую нефть национальной валютой

Экономика

В виду того, что с 4 ноября 2018 года начнется действие санкций США в отношении Ирана, одного из крупнейших поставщиков нефти, Индия рассматривает возможность перехода на оплату поставок углеводородов национальной валютой

Нью-Дели, 21 сентября 2018, 18:05 — REGNUM  С 4 ноября 2018 года в рамках санкции в отношении Ирана США заблокируют использование доллара для проведения операций расчета за поставки нефти из исламской республики. Вследствие этого, Индия рассматривает возможность перехода на осуществление оплаты иранских углеводородов в национальной валюте. Такие нефтеперерабатывающие компании, как Индиан Оил Корп (ИОК), а также Мангалор Рефайнеру & Петрочемикалс Лимитед (МРПЛ), смогут пользоваться услугами ЮКО Банка и Банка Индустриального Развития Индии (ИДБИ) для перевода средств в Иран.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в течение нынешнего финансового года Индия запланировала поставку 25 миллионов тонн сырой нефти из Ирана, что на 2,4 миллиона тонн больше чем в 2017−18 финансовом году. Однако, итоговый объем импорта может оказаться значительно ниже в виду того, что такие компании как Релайанс Индастриз полностью прекратили закупку нефти в Иране, в то время как другие значительно сокращают объемы поставок углеводородов из исламской республики.

На сегодняшний день Индия производит оплату поставок иранской нефти в евро, используя европейские банковские каналы. ЮКО Банк и ИДБИ были выбраны для осуществления будущих банковских операций по расчетам с Ираном по причине того, что они не подвержены существенному воздействию со стороны финансовой системы США.

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Зарубежная хроника
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