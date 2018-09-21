Уолл-стрит: Dow Jones и S&P снова бьют рекорды

Нью-Йорк, США, , 17:54 — REGNUM Фондовый рынок США начал день в плюсе, в результате чего индексы Dow Jones и S&P 500 «обновили» рекордные максимумы, 21 сентября передает агентство Reuters.

За час с момента открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 60,73 пункта (0,23%), до 26 717,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 7,14 пункта (0,24%), до 2937,89 пункта, индекс Nasdaq вырос на 12,28 пункта (0,15%), до 8040,51 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 20 сентября сначала Dow Jones, затем S&P 500 достигли рекордных значений. Индекс Nasdaq растет, однако пока не достигает рекорда — в связи с потерями из-за торговой войны Китая и США.

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