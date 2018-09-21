Китайская компания Tongsin Resources исследует ресурсы Белуджистана

Кветта, Пакистан, , 18:35 — REGNUM В ходе встречи с главным министром пакистанской провинции Белуджистан Мир Камал Ханом Алами президент китайской исследовательской и инновационная компании Tongsin Resources Limited Ван Жинчен предложил исследовать природные ресурсы провинции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, компания объединилась с другим китайским предприятием, ведущим разработку Саиндакского медно-золотого месторождения в Белуджистане. Tongsin Resources попросила главного министра провинции позволить расширить проект месторождения, а также исследовать новые возможные места разработок. По словам китайских бизнесменов, это позволит создать дополнительные рабочие места в Белуджистане.

Главный министр провинции Мир Камал Хан Алами в свою очередь отметил, что Белуджистан богат полезными ископаемыми, но ему не хватает хорошего планирования для успешного развития. Участие китайских инвесторов в разработке месторождений, по мнению министра, будет чрезвычайно выгодным.