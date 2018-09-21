В Узбекистане банк «Ипак Йули» — «лучший партнер» Исламской корпорации

Ташкент, , 17:26 — REGNUM Банк «Ипак Йули» (Шелковый путь) удостоился звания «лучшего партнера» Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ИКРЧС) (входит в группу Исламского банка развития), церемония награждения состоялась накануне в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Республика Узбекистан стала полноправным членом Исламского банка развития (ИБР) 3 сентября 2003 года. Однако, первый опыт сотрудничества начался еще в 1992 году с выделения грантовых средств Духовному управлению мусульман Узбекистана на общую сумму 1,4 миллиона долларов.

За годы сотрудничества между Узбекистаном и ИБР реализовано 17 проектов на сумму 926 миллионов долларов, с привлечением кредитных средств ИБР на сумму 665 миллионов долларов.

Сегодня, в республике на стадии реализации находятся 9 проектов на общую сумму более одного миллиарда долларов, из которых 840 миллионов долларов приходится на долю ИБР, остальная часть финансируется за счет узбекских национальных фондов.

Ключевым направлением деятельности ИБР являются финансирование инфраструктурных и социально-значимых проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, образование, здравоохранение, водоснабжение, развитие инфраструктуры и другие.

На этой неделе, 18 сентября правительство Узбекистана и ИБР представили новую Стратегию партнерства на 2019−2021 годы, в рамках которой республике будет выделено 1,3 миллиарда долларов, из которых на финансирование проектов в области развития городов, энергетики и транспорта будут направлены 475 миллионов долларов на строительство жилья — 300 миллионов долларов, на поддержку торгового финансирования 300 миллионов долларов, 140 миллионов долларов — на социальное развитие и 85 миллионов долларов на финансирование проектов в сфере частного бизнеса.

Ранее сообщалось, что акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» с начала года осуществил финансирование 100 проектов в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства на общую сумму 12,88 миллионов долларов.