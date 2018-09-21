Киргизские власти насчитали в республике почти полмиллиона предпринимателей

Бишкек, , 17:10 — REGNUM Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Киргизии составляет 72,3 млрд сомов (69,5 млрд рублей), а это 30% от объема валового внутреннего продукта страны. Об этом заявил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, выступая на приуроченной ко Дню предпринимателя торжественной церемонии, пишет «Tazabek».

При этом высокопоставленный чиновник сообщил, что сейчас на территории республики работают 477,3 тысячи предпринимателей.

«Сегодня правительство работает над обеспечением доступа для малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. Внедряется автоматизированная система выдачи лицензий и разрешительных документов, для этого будет создан бизнес-центр для обслуживания, будет создан бизнес-омбудсмен и упрощены нормативно-правовые акты», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, валовой внутренний продукт Киргизии по итогам 2017 года превысил 520,9 млрд сомов (500,8 млрд рублей по текущему курсу) и в сравнении с 2016 годом вырос на 4,6%.

Отметим, что в первой половине 2018 года объем ВВП Киргизии составил около 214 млрд сомов (205,7 млрд рублей), а рост экономики в этот период был равен лишь 0,1%.

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