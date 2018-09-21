В Казахстане планируют запретить вывоз макулатуры

Астана, , 17:27 — REGNUM В ходе заседания межведомственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства Казахстана Ерболата Досаева принято решение о целесообразности введения запрета на вывоз макулатуры с территории республики. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

По данным ведомства, в результате введения полугодового запрета на вывоз макулатуры объем бумажного производства в натуральном выражении возрос в 1,5 раза, до 141,2 тыс. тонн. В стоимостном выражении производство выросло на 33,5%, до 47,2 млрд тенге ($132,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в ассоциации упаковщиков Казахстана заявили, что если не будет прекращен вывоз макулатуры в соседние страны, то в упаковочной отрасли страны возникнут проблемы.

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