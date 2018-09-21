Жители Тулы игнорируют плату за парковку

Тула, , 17:07 — REGNUM 88,8 млн рублей поступило в бюджет Тулы от работы платного парковочного пространства в центре города за весь период работы парковок — с октября 2015 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации по итогам заседания рабочей группы по обсуждению вопросов развития транспорта и дорожного хозяйства.

По информации начальника службы контроля функционирования парковочного пространства МКУ «Сервисный центр г. Тулы» Сергея Списа, в общей сложности на платном парковочном пространстве в Туле создано 1 тыс. 942 машиномест, в том числе 236 бесплатных — это места для лиц с ограниченными возможностями здоровья и места рядом с медцчреждениями и МФЦ. При этом в 2016—2017 годах число платных мест было в разы больше — 5 тыс. 252.

Общий доход от работы платных парковок с октября 2015 года составил 88,8 млн рублей. За восемь месяцев 2018 года в казну поступило 18,1 млн рублей. В отношении нарушителей — тех горожан, которые парковались, но забывали платить за пользование парковкой — было составлено почти 8,3 тыс. протоколов, а сумма вынесенных штрафов составила около 20,7 млн рублей. Правда, взыскать пока удалось чуть более 60% от этой суммы — 13 млн рублей.

Кстати, число платных парковочных мест в Туле вновь сократится — с просьбой о предоставлении бесплатных мест на парковке «Особого типа» обратился начальник отделения хирургического отделения медицинского усиления ФГКУ «39 омедо (а) ВДВ» МО РФ Юрий Гриценко: рядом с парковкой находится госпиталь для военнослужащих, и места необходимы для пациентов лечебного учреждения. Просьбу командования дивизии поддержали.

Как сообщало ИА REGNUM, с октября платные парковки заработают в центре Воронежа — таким образом власти Воронежа попытаются снизить нагрузку на транспортно-дорожную сеть города: в мэрии рассчитывают, что часть автомобилистов откажется от ежедневного пользования автомобилем.

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