ФАС проверяет жалобу о возможной координации цен на новый iPhone

Москва, , 16:59 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу на возможную координацию ритейлеров при установлении цены на новый смартфон iPhone XS от компании Apple, сообщили 21 сентября в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, в поступившей от гражданина жалобе указывается на то, что возможный сговор между ритейлерами мог привести к установлению одинаковых розничных цен на новые гаджеты.

Стоимость iPhone XS в официальном интернет-магазине Apple составляет от 87,9 тысячи до 118,9 тысячи рублей в зависимости от объёма памяти, на iPhone XS Max — от 96,9 тысячи до 127,9 тысячи рублей.

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Напомним, ранее на текущей неделе стало известно, что ФАС заподозрила южнокорейскую компанию Samsung в координации цен на смартфоны. В ведомстве не исключили, что к концу года может быть принято решение о возбуждении дела в отношении компании.

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