МСП Банк заключил важные соглашения в ходе Восточного экономического форума

Владивосток, , 16:49 — REGNUM Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) представил новые кредитные продукты и заключил ряд соглашений в ходе IV Восточного экономического форума (ВЭФ-2018), прошедшего во Владивостоке 11−13 сентября.

Так, МСП Банк и Фонд развития промышленности заключили соглашение о сотрудничестве в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства на Дальнем Востоке. Как пояснили в пресс-службе кредитного учреждения, соглашение о сотрудничестве позволит объединить усилия МСП Банка и ФРП по оказанию финансовых и нефинансовых мер поддержки субъектам МСП в сфере промышленного производства для эффективной реализации ими инвестиционных и иных проектов.

Кроме того, на полях ВЭФ-2018 была заключена пилотная сделка между МСП Банком и «Солид Банком» в рамках мультиоригинаторной платформы секьюритизации. Объем портфеля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, выданных «Солид Банком» и подлежащих секьюритизации в рамках данного договора, составляет 1,1 млрд рублей. Условия кредитов соответствуют единым стандартам кредитования малых и средних предпринимателей, утвержденным Банком России в 2017 году.

В ходе форума во Владивостоке МСП Банк подписал ряд кредитных и гарантийных договоров с представителями малого и среднего бизнеса Дальнего Востока, среди которых предприятия из различных сфер, как, например, пассажирские перевозки на Камчатке (ООО «Джемини-авто»), производство светового оборудования (ООО «ТЕРРА»), переработка и консервирование рыбы в Приморье (ООО «АПК «Славянский-2000»), тепличный комплекс на Чукотке (ИП Макатров П.А.), строительство домов для детей-сирот в Хабаровском крае (ООО СЗ «Градъ Сервис») и плавательный комплекс для реабилитации инвалидов в Еврейской автономной области (ИП Филимонова Н.В.), а также строительство специализированого судна для шельфовых проектов острова Сахалин (ООО «Викинг менеджмент»). В подписании соглашений приняли участие: председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, заместитель председателя правления банка Роман Капинос, губернатор Камчатского края Роман Копин, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, а также вице-губернатор Приморья Константин Богданенко и первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Чайка.

В ходе сессии «Государственно-частное партнерство в спорте: новые возможности для инвесторов» МСП Банк представил линейку специальных кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере спорта по ставке от 8,9% годовых сроком до 7 лет. В их числе — кредиты на строительство спортивных объектов, реализацию инвестиционных проектов в сфере спорта и на исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Кредитные продукты были разработаны в рамках «дорожной карты» в рамках соглашения о взаимодействии, подписанного между Корпорацией малого и среднего предпринимательства и Министерством спорта РФ 25 июля 2018 года.

В ходе форума состоялось награждение лучших бизнес-проектов по использованию «дальневосточных гектаров». Работы были отобраны экспертным жюри по итогам международного конкурса идей и проектов «Дальневосточный гектар», одним из соучредителей которого выступил МСП Банк. Всего на конкурс поступило свыше 350 работ со всей России и из стран СНГ. Представителем экспертного совета конкурса идей выступил заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.