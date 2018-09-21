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В Норвегии создадут кредитный институт для развития связей с Россией

Экономика

Банки в условиях санкций перестали быть финансовым инструментом предпринимателей

Архангельск, 21 сентября 2018, 16:45 — REGNUM  «Из-за ограничений в торговле и геополитических процессов, норвежские банки не настроены выдавать кредиты. В Норвегии скоро будет создан кредитный институт и благодаря этому у нас появятся инструмент для сотрудничества», — заявил на рабочей встрече Норвежско-Российской торговой палаты в Архангельске представитель Норвежской Торгово-промышленной палаты Рюне Мети, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Еще в 2014 году мы решили, что необходимо диверсифицировать экономику и осуществлять бизнес с Россией, несмотря на макроэкономическую ситуацию. Аквакультура, судостроение, туризм — это взаимоинтересные направления», — продолжил Мети и призвал российских предпринимателе больше путешествовать на юг Норвегии, где базируется львиная доля потенциальных инвесторов.

«Нам нужно постараться преодолеть возникшие барьеры. И мы попробуем снизить напряжение», — заявил он.

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