ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы

Москва, , 16:33 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении интернет-поисковика «Яндекс» из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет», сообщает 21 сентября пресс-служба московского управления ведомства.

По данным ФАС, реклама букмекерской конторы распространялась на главной странице «Яндекса» во время прямых трансляций матчей ЧМ-2018, а также в записях лучших моментов чемпионата.

Также сообщается, что рекламу можно было видеть на сервисах «Яндекс.Новости», «Яндекс.Видео» и «Яндекс.Телепрограмма».

Антимонопольная служба усмотрела в действиях компании «Яндекс» признаки нарушения статьи 27 федерального закона «О рекламе». Как напомнили в ФАС, в интернете запрещается реклама организаторов игр, основанных на риске, а также самих азартных игр и пари.

Сообщается, что рассмотрение дела в отношении «Яндекса» назначено на 25 сентября.