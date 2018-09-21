Руденя: На развитие АПК Тверской области в 2019 году направят 1,9 млрд

Тверь, , 16:25 — REGNUM Более 1,9 млрд рублей планируется направить на реализацию госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области» в 2019 году. Об этом говорилось в ходе совещания о региональном бюджете на 2019-й и плановый период до 2021 года, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В числе тем обсуждалась также госпрограмма «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017−2022 годы.

«В регионе нужно наращивать поддержку села, развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы из села не уезжала молодёжь, чтобы люди оставались жить и работать в родном крае», — отметил глава региона Игорь Руденя.

Как отмечалось, ключевой задачей отрасли сегодня остается ввод в оборот земель сельхозназначения. Игорь Руденя поставил задачу: нужно стремится к достижению показатель в 75% использования сельхозугодий к 2024 году. В этом году общая посевная площадь в Тверской области составила свыше 521 тыс. га, в частности, более чем на 6% были увеличены посевные площади льна-долгунца.

Глава региона обратил внимание, что в целом, при формировании стратегии развития области, необходимо сформулировать задачи, связанные с конкретными показателями: объемами вложенных инвестиций, реализованного зерна, выручки в животноводстве и других подотраслях, количеством предприятий среднего и малого бизнеса.

Отметим, что по итогам 2017 года Тверская область заняла 3третьместо в Центральном федеральном округе по темпам роста производства продукции животноводства. Общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей в животноводстве.

В первом полугодии 2018 года в регионе произведено 112,5 тыс. тонн молока, 104,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе. По прогнозам Министерства сельского хозяйства Тверской области, объёмы производства продукции АПК в 2018 году составят в денежном выражении 39,9 млрд рублей — на 2,4 млрд рублей больше, чем в 2017-м.