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Половину «отпускного» жилья в Италии сдавали без уплаты налогов

Экономика

Финансовая гвардия выявила более 4000 нарушителей закона

Рим, 21 сентября 2018, 16:20 — REGNUM  Около 50% «отпускного» жилья в Италии летом 2018 года ее владельцы сдавали без уплаты налогов, сообщает Agenzia Italia в пятницу, 21 сентября, со ссылкой на данные Финансовой гвардии страны.

Сотрудники спецслужбы провели 1477 проверок домов, которые сдавались в летний период, и более чем в половине случаев (753) выявляли одно или несколько нарушений. Проверки продолжаются.

Финансовая гвардия выявила более 4000 нарушителей закона, среди которых граждане, сдававшие жилье в аренду, но даже не пытавшиеся получать на это разрешения, а также уклонившиеся от уплаты налогов или не выдававшие клиентам чеки.

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Экономика Италии
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